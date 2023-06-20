Кипр заявил, что не планирует передавать Украине свое оружие

Президент республики Никос Христодулидис отметил, что его страна находится под оккупацией и должна обеспечивать свою обороноспособность

НИКОСИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Кипра не планируют передавать Украине свое оружие, так как это может создать бреши в имеющемся у страны потенциале сдерживания. Об этом заявил во вторник журналистам президент республики Никос Христодулидис. Ему, в частности, был задан вопрос, рассматривает ли правительство возможность переговоров об обмене или закупке новых систем вооружений у других стран с перспективой передачи Украине оружия советского производства, которое сейчас находится на вооружении Национальной гвардии Кипра.

"Республика Кипр находится под оккупацией. <...> Мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Республику Кипр незащищенной", - сказал он.

Напротив, заметил Христодулидис, "наши собственные усилия <...> заключаются в увеличении расходов на оборону, в укреплении сдерживающей силы Республики Кипр, в достижении уровня 2% от бюджета".

Прежний кабинет Никоса Анастасиадиса в свое время признал, что власти Кипра обсуждали с партнерами из ЕС и США вопрос о возможностях транспортировки вооружений на Украину, однако предметно эта тема не рассматривалась. Основной аргумент тогда состоял в том, что Кипр не может предоставлять какое бы то ни было оружие, потому что является страной, которая находится под оккупацией и которая должна обеспечивать свою обороноспособность. Эту позицию подтвердил и нынешний президент республики Христодулидис.

Осенью прошлого года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей. На вооружении Кипра сегодня среди прочего стоят зенитно-ракетные комплексы, танки и БМП в основном советского и российского производства.