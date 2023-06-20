Макрон: Франция будет работать вместе с Италией для преодоления миграционного кризиса

По мнению французского лидера, необходимо усилить охрану рубежей ЕС

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым усилить взаимодействие Парижа с Римом для преодоления миграционного кризиса. Об этом французский лидер заявил во вторник после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Елисейском дворце.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с драматической ситуацией в Средиземном море. И мы должны более эффективно организовать систему предоставления убежища и приема мигрантов, сохраняя при этом верность нашим идеалам", - сказал Макрон.

По его словам, координация между Парижем и Римом в этой сфере будет продолжена. "Мы хотим лучше сотрудничать со странами происхождения и транзита мигрантов", - подчеркнул президент.

Макрон отметил, что необходимо усилить охрану рубежей ЕС. "Не может быть миграционной политики без защиты нашей общей границы", - заметил французский лидер.

В последнее время между Парижем и Римом возникла напряженность, которая была связана с критикой министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в адрес итальянских властей. По мнению министра Пятой республики, итальянские власти не могут справиться с проблемой нелегальной миграции.