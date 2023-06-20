СМИ: помощник главы МИД Ирана встретился с Богдановым в Астане

Как сообщило агентство IRNA, стороны выступили за продолжение переговоров между Дамаском и Анкарой до тех пор, пока они не восстановят отношения

ДУБАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи во вторник провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД России Михаилом Богдановым. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

По его сведениям, консультации прошли на полях международной встречи по Сирии в астанинском формате (РФ, Иран, Турция). Богданов и Хаджи рассмотрели последние события в регионе, обменялись мнениями о нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, а также обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии. Они указали на важность борьбы с терроризмом в регионе.

Как сообщило иранское агентство IRNA, старший помощник главы МИД республики также встретился со своим турецким коллегой Бураком Акчапаром. Отмечается, что стороны выступили за продолжение переговоров между Дамаском и Анкарой до тех пор, пока они не восстановят отношения. Представители Ирана также встретились с сирийской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел арабской республики Айманом Сусаном.

Международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит 20-21 июня в столице Казахстана. В переговорах также участвуют представители стран-наблюдателей - Ирака, Ливана и Иордании. Ранее Богданов сообщил, что участие в переговорах планирует принять спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.