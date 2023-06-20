Премьер Италии считает, что старые параметры финансирования ЕС не отвечают реальности

Как заявила Джорджа Мелони, новые задачи, в том числе достижение "энергетической нейтральности", должны осуществляться с учетом "возможностей стратегических компаний"

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что нельзя применять старые параметры финансирования ЕС в контексте нынешней ситуации. Об этом она сказала во вторник после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который, по ее словам, согласен с этим тезисом.

"Мы не можем позволить, чтобы вернулись параметры, совершенно не отвечающие актуальным приоритетам. Задача нынешнего руководства еврозоны определить инвестиции в стратегических сферах, которые не могут быть приравнены к другим, и в этом мы согласны [с Макроном]", - сказала Мелони, комментируя Пакт стабильности и роста ЕС. "Если наши приоритеты зеленый переход, цифровой переход, поддержка Украины и стратегическая автономия в области обороны, то нужно учитывать эти потребности в новом пакте стабильности и роста", - добавила она.

Итальянский премьер отметила также, что новые задачи, в том числе достижение "энергетической нейтральности", должны осуществляться с учетом "возможностей стратегических компаний". "Любой процесс трансформации должен быть совместим с нашим развитием. Поэтому экологический переход не может осуществляться без учета сохранения экономической и социальной устойчивости и подрывать индустриальную систему", - отметила Мелони.