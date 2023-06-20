Блинкен заявил, что США ждут от КНР давления на КНДР

По словам американского госсекретаря, в противном случае Вашингтон расширит военное присутствие и деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются от Китая давления на КНДР с целью ограничения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна, угрожая в противном случае расширить военное присутствие и деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Однако, если они не могут или не станут использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы добиться этого, по каким бы то ни было причинам, то нам придется продолжать делать шаги вместе с [Южной] Кореей, вместе с Японией, чтобы защищать себя и своих союзников. И эти шаги, которые не направлены на Китай и включают размещение большего числа средств обороны в регионе, проведение учений, совместную работу, вероятно, не понравятся Китаю", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

"Таким образом, - подчеркнул Блинкен, - мы ожидаем, что Китай найдет способы использовать влияние, которое он имеет на Северную Корею".

Госсекретарь уточнил, что никаких договоренностей относительно КНДР в ходе его визита в Пекин 18-19 июня не было достигнуто. На вопрос о том, взял ли на себя Китай какое-то обязательно на этот счет, он ответил отрицательно. "Никакого обязательства", - сказал Блинкен. Он подтвердил, что затронул эту тему на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, эта проблематика было "в деталях" обсуждена с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, членом Политбюро Ван И, добавил Блинкен.

Интервью было записано 19 июня. Его стенограмму Госдепартамент США распространил во вторник.