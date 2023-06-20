СМИ: жители Голанских высот объявили 21 июня днем гнева и протеста против Израиля

Агентство SANA ранее сообщило о стычках, произошедших между местными жителями и израильтянами в районе деревни Масаада

БЕЙРУТ, 20 июня. /ТАСС/. Жители Голанских высот, которые были захвачены Израилем в 1967 году, объявили 21 июня днем гнева и протеста против действий израильской стороны. Об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентство SANA.

По сообщению агентства, "наши люди на оккупированных сирийских Голанских высотах объявляют завтрашний день [среду, 21 июня] днем протеста и гнева в связи с произвольными и преступными мерами израильских оккупантов, принимаемыми против них и их земли".

Ранее во вторник, как информировало агентство, местные жители "противостояли попытке оккупантов захватить сельскохозяйственные земли в районе Эль-Хафаир к востоку от деревни Масаада, на которых они собирались осуществить свои планы по строительству поселений, установив ветряные турбины". По данным агентства, в район Эль-Хафаир направились сотни местных жителей, однако "оккупационные силы не позволили им добраться до своих земель". В результате "нападений оккупационных сил", в ходе которых применялся отравляющий газ, согласно агентству, пострадали "десятки жителей оккупированных Голанских высот".

До арабо-израильской войны 1967 года на Голанских высотах проживали 116 тыс. человек. Большинство из них после захвата территории израильскими войсками переместились в Сирию. Сейчас население арабских деревень составляет 18 тыс. человек. Израиль аннексировал этот район в 1981 году, численность еврейских поселенцев на Голанах достигает 20 тыс.

Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.