Блинкен заявил, что США не изучают возможность отмены санкций против министра обороны КНР

При этом, по словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит добиваться восстановления каналов связи между командованием ВС США и Народно-освободительной армии Китая

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают возможность отмены односторонних санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подтвердил, что Вашингтон, несмотря на отказ Пекина, продолжит добиваться восстановления каналов связи между командованием Вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая. Блинкен пояснил, что речь идет не о какой-то горячей линии связи, а о "регулярных контактах". На вопрос о том, предлагал ли Вашингтон Пекину отказаться от санкций в отношении Ли Шанфу, чтобы обеспечить восстановление двустороннего военного диалога, глава внешнеполитического ведомства США ответил: "Необходимости в этом нет, поскольку мы совершенно в состоянии поддерживать эти контакты с шефом их оборонного [ведомства]". Когда телеведущая заметила, что это звучит как "нет", Блинкен согласился.

Интервью было записано 19 июня. Его стенограмму Госдепартамент США распространил во вторник.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступая во вторник на онлайн-брифинге, отказался вдаваться в конкретику по поводу возможной отмены санкций в отношении Ли Шанфу. "Препятствия на пути контактов и взаимодействия между военными [Китая и США], в том числе некоторые кажущиеся, безусловно, являются частью обсуждений, которые мы ведем. И мы продолжим действовать таким образом с КНР. Но ничего конкретного насчет санкций в отношении министра обороны у меня нет", - подчеркнул сотрудник СНБ.

Как передало 19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Пекин отверг просьбу министра обороны США Ллойда Остина о встрече с Ли Шанфу на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Эта конференция прошла 2-4 июня в Сингапуре. Китай дал понять США, что встреча не состоится, пока против Ли Шанфу действуют американские санкции, говорилось в публикации. США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. В то время Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте. Президент США Джо Байден в конце мая сигнализировал о том, что возможность отмены этих рестрикций изучается Вашингтоном, однако впоследствии его высказывания были фактически опровергнуты его же подчиненными - другими должностными лицами американской администрации.