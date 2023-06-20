СМИ: армия Судана обвинила спецназ в обстреле здания общей разведки в Хартуме

Со своей стороны спецназ выступил с заявлением, в котором обвинил армию в поджоге здания

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Суданская армия обвинила во вторник силы быстрого реагирования в обстреле здания общей разведки, расположенного в центральной части столицы страны - Хартума. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По его данным, "вооруженные силы возложили на отряды спецназа ответственность за артобстрел штаб-квартиры общей разведки". Сразу же после этого обвинения армия распространила фотографии здания штаба разведки, охваченного сильным пожаром.

Со своей стороны спецназ выступил с заявлением, в котором обвинил армию в поджоге здания. Как указал представитель спецназа, "армейские беспилотники бомбили позиции сил быстрого реагирования в центральных районах столицы, что стало причиной возгорания в здании общей разведки и нескольких прилегающих к нему домов".

В непосредственной близости от горящего здания разведки расположены штаб суданских вооруженных сил и международный аэропорт Хартума.

В настоящее время между суданской армией и спецназом действует трехдневное перемирие, вступившее в силу утром 18 июня. Как передают арабские телеканалы, до последнего времени стороны старались придерживаться условий прекращения огня, по крайней мере в столице. За минувшие сутки в городе было отмечено лишь несколько непродолжительных перестрелок на южных окраинах.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По последним данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.