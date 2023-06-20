20 июня, 19:23
Военная операция на Украине

В Пентагоне считают, что контрнаступление будет тяжелым для Украины

Киев ожидают потери, заявили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Контрнаступление ВСУ будет тяжелым для украинской стороны, ее ожидают потери. Об этом заявила во вторник на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Наша оценка была предельно ясной. Мы знаем, если вы видите продвижение боевых действий на восток, что это становится больше, чем боями на земле, - считает она. - <...> Мы знаем, что это будут тяжелые боевые действия, что это займет время. Уверены, что у Украины есть то, что нужно".

"Мы подсчитывали потери. Знаем, что будут потери на поле боя. К сожалению, это часть войны", - сказала представитель ведомства.

По словам Сингх, США предоставили Украине необходимые для продолжения боевых действий вооружения. "Мы знаем, что это будут тяжелые боевые действия. Конечно, русские адаптируются", - отметила она.

Российская сторона ранее заявила, что ВСУ несут большие потери при контрнаступлении. 

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