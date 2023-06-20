В МИД Армении заявили о необходимости адресной реакции ОДКБ в связи с действиями Баку

Как отметил глава ведомства Арарат Мирзоян, важно отказаться от политики силы или угрозы применения силы

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главами внешнеполитических ведомств государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудил во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, а также подчеркнул важность адресной реакции ОДКБ в связи с провокационными действиями Азербайджана.

"Министр Мирзоян, еще раз напомнив о продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенной территории государства - члена ОДКБ - Армении, коснулся продолжающихся агрессивных действий Азербайджана против суверенной территории и международно признанных границ Армении, обстрела армянских позиций и гражданских объектов на границе с Арменией в последние дни. В этом контексте министр Мирзоян подчеркнул необходимость адресной реакции ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Министр коснулся также напряженной ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него, в том числе провокаций со стороны Азербайджана в зоне ответственности российских миротворческих сил, а также незаконной блокады Лачинского коридора, которая продолжается уже более полугода, отмечается в тексте. Мирзоян заявил, что все это привело к гуманитарным проблемам и возрастающей опасности этнических чисток со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"Министр Мирзоян подчеркнул, что указанные действия Азербайджана направлены на то, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению стабильности на Южном Кавказе со стороны не только Армении, но и всех, кто заинтересован в обеспечении стабильности в регионе. Представляя видение армянской стороны, направленное на установление долгосрочного мира, Мирзоян подчеркнул ключевую важность отказа от политики силы или угрозы применения силы, обеспечения решения существующих проблем путем конструктивного диалога, в том числе обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Мирзоян в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в узком и расширенном составах коснулся развития событий на Южном Кавказе, подчеркнув, что на фоне эскалации конфликтов с применением силы и нестабильной ситуации в регионе все более очевидным становится необходимость обязательного выполнения договорных обязательств.