Spiegel: МИД ФРГ утверждает, что Россия выдала агреман новому германскому послу

Александер Ламбсдорф сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет в России Германию с сентября 2019 года

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Германский МИД утверждает, что российская сторона согласилась принять в качестве нового посла ФРГ в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге Александера Ламбсдорфа и выдала так называемый агреман (предварительное согласие на прием посла). Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя МИД Федеративной республики.

Ламбсдорф сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет в России Германию с сентября 2019 года. Последний возглавит постпредство ФРГ при НАТО в Брюсселе. В МИД Германии уточнили, что, как планируется, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву "этим летом".

Он считается ведущим экспертом в области внешней политики в СвДП. Известен своей резкой критикой Москвы. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения "единства Запада" в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".

Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне. С 1987 по 1991 год изучал в Бонне политику и право, с 1991 по 1993 год - международные отношения в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. В 1995-1998 годах работал в структурах МИД ФРГ в Берлине, в 2000-2003 - в группе пресс-службы посольства Германии в Вашингтоне. В 2003 году перешел в политический отдел МИД ФРГ, специализировался на России.

Еще в 1987 году Ламбсдорф вступил в ряды СвДП. В 2004 стал депутатом Европарламента (ЕП). С 2014 года занимал должность вице-председателя ЕП по вопросам демократии и прав человека. В 2017 году стал заместителем председателя фракции СвДП в Бундестаге, в этом качестве отвечает за внешнюю и европейскую политику, а также за вопросы международной безопасности.