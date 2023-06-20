Маккарти заявил, что дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США

По словам спикера Палаты представителей, "если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку"

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Признание своей вины сыном президента США демократа Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов, но оно не создаст помех для проводимого в Палате представителей Конгресса расследования о причастности семьи главы государства к возможным коррупционным схемам. Об этом заявил во вторник спикер нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в беседе с журналистами.

"Это [сделка со следствием Хантера Байдена] продолжает демонстрировать существование системы двойных стандартов в Америке, - сказал Маккарти. - Если вы - главный политический оппонент президента, Минюст пытается буквально упрятать вас за решетку и дать вам тюремный срок. Но если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку". Говоря о "политическом оппоненте", Маккарти имел в виду экс-президента Дональда Трампа, которому ранее были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Бывшему главе государства грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

"Сейчас это [дело Хантера Байдена] никак не влияет на наше расследование, - добавил спикер. - В действительности оно должно активизировать наше расследование, потому что Минюст не должен иметь возможности скрывать какую-либо информацию, говоря, что в настоящее время ведется расследование. Они должны быть в состоянии предоставить председателю [комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей] Джеймсу Комеру любую информацию, которую он потребует".

Ранее во вторник сын американского лидера признал вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. При этом Минюст США сообщил, что расследование данного дела все еще продолжается. В ответ на это заявление Маккарти предположил, что ведомство просто пытается скрыть информацию от Палаты представителей. "Как может Хантер Байден признать свою вину, не получить тюремного срока, а Минюст заявить, что расследование еще продолжается, и попытаться скрыть информацию для Палаты представителей? Это неприемлемо и недопустимо", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос, намеренно ли, по его мнению, Минюст принимает такие решения, спикер отметил: "Так и есть".

В свою очередь Комер заявил, что его комитет будет продолжать расследование. "Хантер Байден отделался пощечиной, когда все больше доказательств, обнаруженных комитетом, показывают, что Байдены участвовали в коррупционных действиях, торговле влиянием и, возможно, взяточничестве", - подчеркнул конгрессмен.

"Эти обвинения [Минюста] против Хантера Байдена и полюбовная сделка о признании вины никак не повлияют на расследование комитета, - сказал Комер. - Мы не успокоимся, пока не будет в полной мере раскрыта степень участия президента Байдена в схемах семьи".

Сделка со следствием

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия), которая неоднократно выступала за импичмент нынешнего главы государства, подвергла резкой критике сделку со следствием. "Хантер Байден признает себя виновным по обвинению в хранении оружия и налоговых правонарушениях без тюремного заключения - это трюк, призванный создать впечатление, что он просто сотрудничает с Минюстом", - отметила она. Законодательница призвала Минюст обвинить президента и его сына в "настоящих преступлениях - получении взяток от украинских олигархов и <...> десятков миллионов долларов от иностранных государств". При этом, по ее мнению, власти "пытаются посадить Трампа в тюрьму" за то, что он оставил у себя секретные документы, руководствуясь американским законодательством.

Расследование комитета

Ранее Комер заявил, что руководитель вашингтонской администрации мог получить взятки из-за рубежа на сумму до $30 млн. Его комитет ведет расследование по делу о возможной причастности Байдена к взяточничеству. Конгрессмен подчеркивал, что Федеральное бюро расследований занимается разбирательством дела, указывающего на возможную причастность Байдена к взяточничеству в недалеком прошлом. В мае республиканцы из указанного комитета заявили об обнаружении доказательств того, что члены семьи президента и связанные с ними лица в прошлом получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

Комитет обеспокоен сложной и подозрительной сетью, состоявшей более чем из 20 компаний, которые семья Байдена и связанные с ней лица использовали для собственного обогащения, утверждал тогда Комер. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом США. Американский лидер ранее назвал чепухой заявления представителей Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции.