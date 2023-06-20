20 июня, 19:56

Байден продлил на год санкции в связи с ситуацией на Западных Балканах

Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих, по мнению вашингтонской администрации, стабильность в регионе

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник продлил еще на год действие американского санкционного режима в отношении лиц, подрывающих, по мнению вашингтонской администрации, стабильность на Западных Балканах. Соответствующее постановление главы государства распространил Белый дом.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в связи с Западными Балканами, которое было объявлено в рамках исполнительного указа 13 219", - говорится в документе. Речь идет о президентском исполнительном указе от 26 июня 2001 года, предусматривающем санкции в отношении физических или юридических лиц, в той или иной степени вовлеченных в экстремистскую деятельность на Западных Балканах. Этот указ позднее дополнялся в 2003 и 2021 годах.

Американская администрация считает, что действия этих лиц, а также "ситуация на Западных Балканах, которая препятствует прогрессу на пути к эффективному и демократическому руководству и полноценной интеграции в трансатлантические институты" продолжает "представлять необычайную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США". 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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