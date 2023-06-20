Нетаньяху после теракта на Западном берегу заявил, что Израиль продолжит борьбу с террором

По словам премьер-министра, в настоящий момент израильские силовики "действуют, чтобы свести счеты с убийцами"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Израиль продолжит бороться с терроризмом и доведет борьбу до конца. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после теракта, совершенного во вторник близ еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан и унесшего жизни четырех человек.

"Сегодня около поселка Эли был совершен кровавый теракт. От всего сердца выражаю соболезнования семьям погибших. Господь отомстит за их кровь. От имени всего народа желаю выздоровления раненым", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

По словам Нетаньяху, в настоящий момент израильские силовики "действуют, чтобы свести счеты с убийцами". "Мы уже доказали за последние месяцы, что кара постигнет всех убийц без исключения. Все нападавшие на нас либо в могиле, либо в тюрьме. Так будет и сейчас. Я хочу сказать всем тем, кто жаждет нашей смерти: все возможности открыты. Мы со всей мощью продолжим бороться с террором и победим его", - подчеркнул он.

Ранее во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о вооруженном нападении на автозаправочную станцию близ поселения Эли на Западном берегу. Нападавшие подъехали к бензоколонке на автомобиле и открыли огонь по мирным жителям, в результате чего четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Один из террористов был нейтрализован на месте одним из гражданских лиц. Израильские военнослужащие прочесывают окрестности в поисках сообщников террориста. Нетаньяху после случившегося созвал оперативное совещание с руководством армии и силовых структур.