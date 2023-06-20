СМИ: китайские эксперты не исключили визит Си Цзиньпина в США после АТЭС

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября

ГОНКОНГ, 20 июня. /ТАСС/. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай мог создать условия для встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в ноябре, а также для последующего визита китайского лидера в США. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Как указало издание, такое мнение высказали опрошенные им эксперты. "Аналитики отметили, что позитивные обмены во время визита Блинкена укрепили надежды на встречу Си Цзиньпина и Байдена на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, однако нужно было больше работы для того, чтобы эти переговоры состоялись", - пишет газета.

"Полагаю, что две стороны достигли внутреннего консенсуса о том, чтобы два лидера провели гладкую и конструктивную встречу в ноябре. Может даже состояться официальный визит председателя Си Цзиньпина в США", - заявил изданию эксперт по китайско-американским отношениям Академии социальных наук Китая Лю Сян. "Если стороны смогут достичь прорыва по определенным проблемам в следующие четыре месяца, тогда мы сможем испытывать больше оптимизма по поводу китайско-американских отношений", - добавил он.

Профессор Сычуаньского университета Пан Чжунъин подчеркнул, что поездку Блинкена в Пекин, а также майскую встречу помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Политбюро Ван И в Вене можно рассматривать в качестве подготовки к переговорам Си Цзиньпина и Байдена на АТЭС. Он также отметил, что в том случае, если визит главы МИД КНР Цинь Гана в США перед саммитом состоится, то это повысит шансы на встречу лидеров двух стран.

Эксперты также отметили, что в нынешних условиях сам факт поездки Блинкена в Китай можно назвать прогрессом. В то же время, указывает газета, они подчеркнули, что нельзя ожидать серьезных и быстрых прорывов в двусторонних отношениях. Лю Сян указал, что Пекин воспользовался визитом Блинкена, чтобы внести для Вашингтона "стратегическую ясность" по таким вопросам, как Тайвань и торговые ограничения. Он отметил, что тайваньский вопрос будет самым серьезным вызовом для китайско-американских отношений. "Обе стороны уже достаточно сказали по Тайваню. Китай уже заявил то, что нужно было заявить. Необходимо, чтобы США продемонстрировали некоторую сдержанность в своих действиях", - резюмировал он.

Планируется, что саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября.