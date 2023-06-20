СМИ: противолодочные вертолеты ВС Китая три дня подряд летали к востоку от Тайваня

Вертолеты заходили в опознавательную зону ПВО острова, сообщило Центральное информационное агентство

ГОНКОНГ, 20 июня. /ТАСС/. Военные Тайваня три дня подряд фиксировали полеты противолодочных вертолетов ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к востоку от острова. Об этом во вторник сообщило Центральное информационное агентство.

По его данным, один такой полет вертолета Z-9 был замечен в воскресенье, два в понедельник и еще один во вторник. Как отмечает агентство, вертолеты заходили в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Как заявил генерал-лейтенант ВВС Тайваня в отставке Чжан Яньтин, в последнее время НОАК активизировала наблюдение за акваториями к юго-востоку от острова. Он также не исключил, что китайские военные могли искать там субмарины ВМС США.

По мнению главы Тайваньской ассоциации по изучению международных стратегических вопросов Ван Куньи, такие полеты могут быть учениями по противодействия флоту США и Японии. Как указал он, в случае военного конфликта между Пекином и Тайбэем, Вашингтон и Токио могут попытаться вмешаться в него. По этой причине, добавил он, НОАК активизировала учебные полеты в этом районе, пытаясь направить сигнал партнерам Тайваня в регионе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.