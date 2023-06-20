Евродепутат заявил, что ЕК должна работать в соответствии с существующим бюджетом

Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте, заявил, что предложение Европейской комиссии о допвзносах в бюджет ЕС говорит о провале политики Брюсселя

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) должна работать в соответствии с существующим бюджетом, а не требовать от стран Евросоюза делать новые взносы. Так евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте, прокомментировал просьбу ЕК к странам ЕС выделить дополнительные взносы в бюджет объединения в размере €66 млрд до 2027 года.

"Сегодняшнее предложение Еврокомиссии выходит за грани разумного и говорит о провале политики Брюсселя. <...> ЕС должен обходиться существующим бюджетом, адаптировать к нему свои задачи и, при необходимости, передавать полномочия странам-членам", - говорится завлении политика.

Несогласие с предложением Брюсселя выразила также депутат Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы Петра Штегер. Она раскритиковала намерение использовать новые средства на оказание поддержки Украине, в то время как "Венгрии и Польше отказывают в финансировании".

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что Еврокомиссия просит все 27 стран ЕС выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года. По ее словам, сейчас Брюссель нуждается в дополнительных €50 млрд на финансирование программ помощи Украине в виде грантов и кредитов на ближайшие 4 года, еще €15 млрд - на борьбу с миграцией, €10 млрд - на поддержку европейской экономики и конкурентоспособности Евросоюза. Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия сможет изыскать порядка €9 млрд путем перераспределения средств из недоиспользованных фондов сообщества, но остальные €66 млрд ЕК рассчитывает получить от государств ЕС.