В Марокко отвергают посягательство на правовой и исторический статус Иерусалима

Министр по делам молодежи, культуры и связи королевства Мохаммед Мехди Бенсаид пояснил, что его страна настаивает на центральной роли справедливого палестинского дела

РАБАТ, 21 июня. /ТАСС/. Марокканские власти отвергают посягательство на правовой и исторический статус Иерусалима, а также мечети Аль-Акса. Об этом заявил во вторник министр по делам молодежи, культуры и связи королевства Мохаммед Мехди Бенсаид. Он выступил на международном симпозиуме "Роль СМИ в продвижении цивилизационной идентичности Иерусалима".

"Палестинский вопрос представляет собой приоритет внешней политики королевства и лежит в основе политических и дипломатических действий, гуманитарных инициатив, предпринимаемых Марокко под руководством короля Мухаммеда VI с целью защиты законных прав палестинского народа, сохранения религиозной сущности Иерусалима, его правового статуса, исторической и цивилизационной идентичности", - подчеркнул министр.

"Марокко на фоне разворачивающихся событий на палестинских территориях настаивает на центральной роли справедливого палестинского дела и на своей твердой, неизменной позиции по отношению к этому вопросу. Марокко всегда оставалось верным своей принципиальной позиции и всегда защищало сакральность святых мест, отвергало любые нападки на правовой и исторический статус Иерусалима и мечети Аль-Акса, принимая во внимание символическую значимость города как территории мира, сосуществования и встречи между тремя монотеистическими религиями", - отметил Бенсаид.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлено сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.