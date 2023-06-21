В Венесуэле заявили, что США ввели санкции против республики для захвата нефти

Исполнительный вице-президент Дельси Родригес считает, что ограничения вводят против стран, которые противодействуют гегемонии США и их союзников

КАРАКАС, 21 июня. /ТАСС/. Односторонние незаконные ограничительные меры нарушают международное право, и США ввели санкции против Венесуэлы, чтобы захватить нефть южноамериканской страны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. "Незаконная блокада и санкции против нашей страны были предприняты, чтобы бесплатно захватить нашу нефть", - сказала Родригес, выступая на презентации "Геополитической карты санкций" дипломатическому корпусу, транслировавшейся государственным телеканалом Venezolana de Television.

Родригес указала, что недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа своим сторонникам "фактически являются признанием" того, что санкции против Венесуэлы введены, чтобы "бесплатно захватить венесуэльскую нефть". Она подчеркнула, что "санкции стали оружием экономической войны" и вводятся против стран, которые противодействуют гегемонии США и их союзников. Родригес напомнила, что Венесуэлу отключили от межбанковской системы Swift, чтобы "изолировать страну от мировой финансовой системы".

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике Венесуэлы наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, S.A, которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций в отношении нефтяной промышленности южноамериканская страна потеряла более $232 млрд, $30 млрд, принадлежащих Венесуэле, заблокированы в западных банках.