Байден не стал комментировать детали сделки сына со следствием

Американский президент отметил, что гордится сыном

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не стал во вторник отвечать на вопросы журналистов о деталях сделки его сына Хантера Байдена со следствием, в рамках которой тот намерен признать себя виновным по нескольким обвинениям.

Глава государства в Сан-Франциско (штат Калифорния) выступал с речью о рисках работы с искусственным интеллектом, трансляция выступления велась на сайте Белого дома. Журналисты задавали президенту вопросы о деталях сделки его сына с американской прокуратурой. Байдена спрашивали, разговаривал ли он с сыном об этом, призывал ли он его к признанию вины. "Я очень горжусь своим сыном", - произнес президент, улыбаясь журналистам.

Во время своего выступления в Сан-Франциско американский лидер подчеркнул необходимость реагировать на риски, которые представляет искусственный интеллект для национальной безопасности и экономики США. Он добавил, что обратится за рекомендациями к экспертам по этому вопросу.

Минюст США сообщал, что сын американского лидера намерен признать вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов.