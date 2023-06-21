В Японии завершается сессия парламента

На ней кабмин провел все ключевые инициативы

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Парламент Японии в среду завершает работу очередной сессии, в ходе которой правящий блок в составе Либерально-демократической партии и ее партнера по коалиции "Комэйто" сумел провести все свои инициативы, включая вызвавшие острую критику оппозиции законы об источниках финансирования растущих военных расходов, пересмотре миграционного законодательства и содействии пониманию ЛГБТ-сообщества. Оппозиция предприняла безуспешную попытку принять резолюцию о недоверии правительству, которая была отклонена большинством депутатов.

С завершением сессии парламента встал вопрос о роспуске ключевой нижней палаты. Право на это имеет премьер-министр страны, чем главы правительств в Японии зачастую пользуются для улучшения позиций правящего блока с учетом общественных настроений. Рейтинг правительства находится на подъеме после саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, однако премьер Фумио Кисида не пошел на этот шаг, несмотря на сообщения источников местных СМИ о немедленном роспуске нижней палаты парламента, если оппозиция вынесет на рассмотрение резолюцию о недоверии правительству.

Недовольство оппозиции

Демарши оппозиции, выносящей на рассмотрение резолюции о недоверии правительству, не имеют перспектив, учитывая большинство, которым располагает формирующая кабмин правящая партия. Они имеют декларативный характер и призваны подчеркнуть резкое несогласие с действиями властей. Поводом для такого шага оппозиции на этот раз стала попытка провести через парламент законодательные инициативы без достаточных, по ее мнению, прений по их содержанию.

Одной из инициатив стал принятый проект закона об источниках финансирования военных расходов, которые правительство в соответствии с утвержденной в декабре 2022 года обновленной стратегией нацбезопасности планирует увеличить к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Законопроект столкнулся с острой критикой со стороны оппозиции, которая безуспешно попыталась выразить недоверие министру финансов Сюнъити Судзуки за попытку затормозить принятие пакета законопроектов, однако не смогла помешать находящемуся в большинстве правящему блоку.

Показательным стало и принятие документа о внесении изменений в миграционное законодательство, который, в частности, ограничивает количество попыток подачи заявления на получение статуса беженца. Заседание парламентского комитета, на котором обсуждался проект закона, едва не закончилось потасовкой, когда его председатель принял решение о вынесении документа на голосование. Оппозиция требовала продолжить обсуждение законопроекта, который, по ее мнению, приведет к росту числа случаев депортации людей, подвергающихся опасности в своих странах.

Принят был и закон о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества, несмотря на критику со стороны как оппозиции, требующей реальных мер по признанию представителей меньшинств, так и консервативного крыла правящей партии, выступающего за традиционные ценности.

Международная повестка премьера

Причины, по которым Кисида не пошел на роспуск нижней палаты парламента в ходе текущей сессии, сам премьер объяснил необходимостью "реагирования на международную ситуацию". После завершения сессии в июле глава японского правительства, как ожидается, примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Затем он может совершить турне по Ближнему Востоку и до конца лета посетить США, где ожидается трехсторонний саммит с участием президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В сентябре у него намечено участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии, а также в саммите Группы двадцати в Индии.

По мнению некоторых наблюдателей, Кисида может принять решение о роспуске нижней палаты парламента, срок полномочий депутатов которой истекает в 2025 году, и проведении досрочных выборов по результатам серии международных мероприятий, учитывая уровень поддержки своего кабинета. Как отмечает агентство Kyodo, в правящем блоке и в оппозиции считают, что на этот шаг премьер может пойти уже после осени.