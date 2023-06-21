В Накере запретили вывешивать флаг ЛГБТ на общественных зданиях

Запретить демонстрацию подобных флагов договорились испанская крайне правая партия Vox и консервативная Народная партия

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Испанская крайне правая партия Vox и консервативная Народная партия (НП) договорились запретить демонстрацию флагов ЛГБТ на общественных зданиях в населенном пункте Накера (автономное сообщество Валенсия). Об этом муниципальное отделение Vox сообщило на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По итогам состоявшихся 28 мая выборов, крайне правые победили в Накере, население которой составляет порядка 8 тыс. человек. Представитель политической силы Иван Экспосито смог получить пост мэра при поддержке НП после достигнутого соглашения между двумя партиями.

Как уточнили в Vox, договоренность среди прочего предусматривает "продвижение конституционных ценностей". "Соблюдение закона о флаге, не размещение флагов ЛГТБ на балконах и фасадах муниципальных объектов", - уточняется в документе.