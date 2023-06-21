Число попыток незаконного пересечения границы Словении выросло в три раза

За пять месяцев граждане России пытались нелегально пересечь словенскую границу 1 502 раза

ЛЮБЛЯНА, 21 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Республики Словения зафиксировали 15 456 попыток незаконного пересечения границы страны за первые пять месяцев 2023 года, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что в 2 569 случаях речь шла о гражданах Афганистана, в 2 144 - Марокко. 1 502 раза словенскую границу пытались незаконно пересечь граждане России, 1263 - граждане Кубы. Наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы регистрируется в районе полицейского управления города Ново-Место, где было зафиксировано 69% всех нарушений.