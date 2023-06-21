СМИ сообщили о приобретении Марокко израильского барражирующего беспилотника SpyX

По информации портала "360", важными характеристиками аппарата являются большой радиус действия и высокая степень автономности

РАБАТ, 21 июня. /ТАСС/. Марокко приобрело для своей армии барражирующий беспилотник SpyX, созданный израильской компанией BlueBird Aero Systems, входящей в военно-промышленный концерн Israeli Aerospace Industries. Об этом сообщил во вторник информационный портал "360".

По его данным, израильский беспилотник уже находится и развернут на территории Марокко.

Портал "360" называет SpyX "настоящей технологической жемчужиной израильской военной промышленности", отмечая, что важными характеристиками аппарата являются большой радиус действия и высокая степень автономности.

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное.