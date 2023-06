Маск заявил, что для него было честью встретиться с премьером Индии

По данным Reuters, он выразил уверенность, что Tesla появится в Индии

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке.

"Было честью вновь встретиться", - написал Маск в комментарии к публикации индийского премьера на его странице в Twitter, в которой он анонсировал встречу с представителями американского бизнеса.

Как информирует в свою очередь агентство Reuters, Маск в беседе с журналистами охарактеризовал встречу с Моди как "очень хорошую". "Я уверен, что Tesla появится в Индии, и это произойдет настолько быстро, насколько это возможно", - цитирует Reuters Маска, который также дал понять, что намерен в следующем году посетить Индию.

Газета The Times of India ранее сообщила, что Tesla может построить свой завод в Индии в ответ на такое предложение со стороны индийского правительства. Глава Tesla Илон Маск ранее заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что "Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом", отметив, что решение об этом будет принято к концу года.

Правительство Индии два года назад ответило отказом на просьбу Tesla сократить пошлины на планируемый ввоз в страну электромобилей, произведенных компанией в Китае. После этого Tesla отказалась от экспорта своей продукции на индийский рынок. Индия взимает пошлину 100% на полностью собранные электромобили стоимостью от $40 тыс. и пошлину 60% на электрокары, которые имеют меньшую стоимость.

Моди отправился 20 июня с государственным визитом в США, в ходе которого он проведет День йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и другими официальными лицами и выступит в американском Конгрессе.