Байден заявил о возможной поездке его спецпосланника по климату в Китай

Американский лидер находится в Калифорнии, где участвует во встречах по сбору средств для своей предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что его спецпосланник по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри может вскоре посетить Китай. Слова американского лидера распространил во вторник пресс-пул Белого дома.

"Я думаю, Джон Керри может направиться туда очень скоро", - цитирует Байдена журналист газеты The Hill Алекс Ганджитано, входящий в состав пресс-пула. Он пояснил, что Байден имел в виду Китай.

Американский лидер сейчас находится в Калифорнии, где участвует во встречах по сбору средств для своей предвыборной кампании. 20 июня на одной из них он, в частности, выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин заинтересован в восстановлении отношений с Вашингтоном.

18-19 июня Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, американская сторона неоднократно сигнализировала о том, что хотела бы организовать визиты в Китай министров финансов и торговли Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Белый дом сообщал и о желании Байдена провести новую беседу по телефону с Си Цзиньпином.