Лидер Кубы прибыл в Сербию с официальным визитом

Министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья отметил, что сербский вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич встретил Мигеля Диас-Канеля по прибытии в Белград

ГАВАНА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Белград с официальным визитом в ходе своего турне по странам Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья, который сопровождает главу государства в поездке.

"Вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич в братской атмосфере встретил президента Диас-Канеля по прибытии в Белград. У нас есть потенциал и общая воля к дальнейшему укреплению уз дружбы и сотрудничества между двумя странами", - написал глава ведомства на странице в Twitter.

Президент Кубы ранее посетил с визитом Италию и Ватикан. Он провел встречи с итальянским президентом Серджо Маттареллой, генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюем Дунъюем, а также с Папой Римским Франциском.

Как заявил МИД Кубы, Диас-Канель в ходе турне примет участие в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта в качестве председателя объединения "Группа 77 плюс Китай". Мероприятие состоится в Париже.