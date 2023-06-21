WP: США пытаются при помощи переговоров не допустить новых атак Ирана в Сирии

По данным газеты, американские переговорщики хотят добиться деэскалации в отношениях и предупредили Тегеран, что Вашингтон будет вынужден ответить на новые атаки в Дамаске

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пытается при помощи непрямых переговоров с Ираном гарантировать недопущение новых атак на американских военных в Сирии. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

По ее данным, американские переговорщики хотят добиться деэскалации в отношениях и предупредили Иран, что США будут вынуждены ответить на новые атаки в Сирии, в том числе военным путем. "Никто в этой администрации не хочет, чтобы что-нибудь плохое случилось в следующие полтора года [до президентских выборов в США - прим. ТАСС]", - сказал источник издания, знакомый с ходом переговоров.

14 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном в декабре прошлого года при посредничестве Омана. Вашингтон намерен снизить вероятность разработки Тегераном ядерного оружия и добиться освобождения американцев, содержащихся под стражей в Иране. Иранские власти, в свою очередь, добиваются освобождения замороженных банковских активов.