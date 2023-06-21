Приднестровье предложило возобновить переговоры в формате "пять плюс два"

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что конфликт на Украине осложнил работу в этом формате

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Приднестровье выступает за возобновление переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев по итогам прошедшей во вторник в офисе ОБСЕ в городе Бендеры встречи с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Олегом Серебряном.

"Мы должны искать возможности для возобновления работы постоянного совещания, также и на уровне политических представителей мы хотим видеть всех участников без исключения", - цитирует слова Игнатьева агентство "Новости Приднестровья". Он отметил, что присутствовавшие на встрече в Бендерах выразили приверженность формату "пять плюс два".

"Молдавская сторона заявила, что она не собирается выходить ни из этого формата, ни из соглашения 1992 года о мирном урегулировании конфликта. Все привержены диалогу", - пояснил министр.

Со своей стороны Серебрян заявил, что конфликт на Украине осложнил работу в формате "пять плюс два". "Возобновление переговорного процесса в этом формате возможно только тогда, когда будет нормализация отношений между Киевом и Москвой", - сказал вице-премьер. По его мнению, "эту точку зрения разделяют другие посредники и наблюдатели, участвующие в этом формате".

Переговоры по приднестровской проблематике, которые проходят в формате "пять плюс два", не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе. Россия выступает за возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" и активизацию диалога между Кишиневом и Тирасполем для решения конкретных социально-экономических и гуманитарных вопросов, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.