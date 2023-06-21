РФ, Иран и Турция подтвердили готовность вместе бороться с терроризмом

Страны - гаранты астанинского формата также осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция выразили решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом и сепаратистскими планами, направленными на подрыв суверенитета Сирии. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении трех стран по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию", - говорится в документе.

Страны - гаранты астанинского формата осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры и лагеря внутренне перемещенных лиц , которые приводят к жертвам среди мирных жителей. "Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии", - отмечается в заявлении.

"Подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в зоне и вокруг нее, включая гуманитарную обстановку. Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - указали страны в заявлении. "Отвергли все попытки создать новые реалии на земле, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, страны вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии. "Осудили действия стран, оказывающих поддержку террористическим элементам, включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии", - указано в документе.