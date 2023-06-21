РФ, Иран и Турция подчеркнули важность урегулирования между Анкарой и Дамаском

Стороны также отметили конструктивный характер состоявшихся 20 июня 2023 года в Астане консультаций

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция подчеркнули важность продолжения активной работы по нормализации отношений Анкары и Дамаска. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении РФ, Ирана и Турции по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Отметили конструктивный характер состоявшихся 20 июня 2023 года в Астане консультаций заместителей министров иностранных дел Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики, в ходе которых был обсужден ход подготовки дорожной карты по восстановлению отношений между Турцией и Сирией (в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран), - указывается в документе. - Подчеркнули важность продолжения активных усилий на данном направлении во исполнение договоренностей, достигнутых на четырехсторонних встречах в Москве министров иностранных дел 10 мая 2023 года и министров обороны 25 апреля 2023 года".

"Признали важность продвижения этого процесса на основе доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии УВКБ ООН (Управления верховного комиссара [ООН] по делам беженцев - прим. ТАСС), активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи по всей Сирии", - сказано в заявлении.

Также стороны рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе, подчеркнули ведущую роль астанинского процесса в продвижении урегулирования сирийского кризиса. Представители трех стран подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также "целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению".