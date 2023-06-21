СМИ: на северной стороне Косовска-Митровицы задержали троих польских военных

По данным радиостанции RMF24, военнослужащие самовольно оставили свою часть

ТАСС, 21 июня. Трое польских военнослужащих были задержаны на северной стороне города Косовска-Митровица местными полицейскими. Об этом в среду сообщила радиостанция RMF24.

По ее данным, военнослужащие из польского подразделения самовольно оставили свою часть и без всяких документов перешли на северную сторону Косовска-Митровицы, контролируемую косовскими сербами, где спровоцировали ссору с местными жителями.

После задержания польских военнослужащих вернули в часть, откуда они были спешно вывезены в Польшу. Сообщается, что польская военная прокуратура начала в их отношении служебное расследование.

О дате инцидента RMF24 не сообщает.

В настоящее время в Косове в составе сил НАТО (KFOR) находятся до 300 польских военных.