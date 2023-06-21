МИД Чехии сообщил, что некоторые санкции против РФ будут действовать в последующие годы

В ведомстве считают, что руководство России "будет и далее рассматривать Чехию, Евросоюз и НАТО в качестве противника"

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. Несколько антироссийских санкций сохранится в ближайшие десятилетия. Соответствующее заявление содержится в отчете МИД республики о ревизии отношений с РФ, одобренном в среду правительством Чехии.

"Ряд антироссийских санкций будет действовать и в предстоящие годы", - говорится в документе, поступившем в распоряжение информационного агентства CTK. По его сведениям, руководство РФ "будет и далее рассматривать Чехию, Евросоюз и НАТО в качестве противника".

Агентство привело слова министра иностранных дел республики Яна Липавского, который отметил, что "Россия будет оставаться источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в предстоящие десятилетия, если не произойдет фундаментальной перемены в российском обществе".

Чешская политика по отношению к РФ, согласно одобренному кабмином документу, будет определяться такими задачами, как содействие достижению победы Украины, сотрудничество с союзниками, поддержка международной изоляции РФ, минимизация ее влияния в республике, укрепление обороноспособности, противодействие гибридным угрозам, скорейшее устранение зависимости от поставок сырья и прочих материалов. Также Чехия будет поддерживать представителей российского гражданского общества, правозащитников. Важный акцент, как следует из сообщения агентства, ставится на взаимодействии с российской общиной, чтобы она в будущем сыграла положительную роль в создании новых отношений между государствами.

С официальными российскими структурами, согласно документу, необходимо и далее ограничивать контакты до базового уровня в четко обозначенных областях. Как подчеркнуло агентство, чешские ведомства не заинтересованы в денонсации сохранившихся договоров с РФ, но действие некоторых из них было приостановлено. Республика продолжает взаимодействовать с Россией по линии юстиции и полиции, поддержания мест воинских захоронений, по социальным вопросам, а также в налоговой сфере и импорте сырья до момента, когда будут обеспечены его поставки из альтернативных источников.