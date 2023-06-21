На Украине заочно предъявили еще одно обвинение председателю Верховного суда ДНР

По утверждению Государственного бюро расследований, Юрий Сироватко публично выступал по вопросу создания и порядка работы подразделений юстиции на освобожденных территориях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило еще одно обвинение председателю Верховного суда ДНР.

На сайте ГБР не названо имя обвиняемого, но должность председателя верховного суда занимает Юрий Сироватко.

"Фигуранту предъявлено второе обвинение в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - говорится в сообщении на сайте бюро. По его утверждению, Сироватко публично выступал по вопросу создания и порядка работы подразделений юстиции на освобожденных территориях. В частности, он выступал в Мариуполе, Волновахе и других населенных пунктах.

Уточняется, что уголовное производство по действиям министра юстиции ДНР завершено, обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

8 июня прошлого года офис генерального прокурора Украины заявлял о предъявлении председателю Верховного суда ДНР обвинения в "коллаборационной деятельности" по аналогичным основаниям.