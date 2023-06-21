Глава МИД Австрии призвал исключить неправомерное использование замороженных активов РФ

Как отметил Александер Шалленберг, такие действия можно будет оспорить в суде

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Неправомерное использование замороженных из-за санкций российских активов должно быть исключено, так как такие действия можно будет оспорить в суде. Об этом в среду заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью Bloomberg TV.

"Я считаю, что мы должны быть очень осторожными. Я полностью понимаю эмоциональность дебатов, и мы держим в своих руках эти активы. Но верховенство закона остается. Мы защищаем международный порядок, основанный на правилах, и поэтому все, что мы делаем <...>, должно быть абсолютно неопровержимым с юридической точки зрения. Это может быть оспорено в европейских или американских судах. Если какое-либо из этих действий будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой. Так что, что бы вы ни делали, это должно быть абсолютно неопровержимым с юридической точки зрения", - отметил Шалленберг.

Еврокомиссия с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискацию замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года Еврокомиссия развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действия западных стран по отношению к активам Москвы не получается упаковать в нормы международного права, а все попытки это легитимизировать обречены на провал.