В Минске заявили, что вопрос ядерной угрозы исходит не от Белоруссии и России

Москва и Минск вынуждены делать ставку на стратегическое сдерживание, сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Вопрос ядерной угрозы исходит не от Белоруссии и России, которые вынуждены делать ставку на стратегическое сдерживание. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

"Со всей остротой встает вопрос ядерной угрозы и он исходит не от Беларуси и РФ. Еще в прошлом году США приняли решение провести ревизию ядерных боеприпасов на территории Европы - 150 ядерных бомб там хранится, сейчас проходит их модернизация. Так кто кому угрожает?" - цитирует Вольфовича агентство БелТА.

По его словам, в этих условиях Белоруссия вместе с Россией "делает ставку на стратегическое сдерживание - как одну из мер противодействия, защиты национальных интересов".

Он также указал на наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе, отметив, что за последние два года количество военных учений в Польше и странах Балтии увеличилось более чем в три раза. По его словам, ударными темпами развивается военная инфраструктура альянса, а в европейских странах расходы на оборону в 2022 году увеличились на 13% и достигли $480 млрд.

Вольфович отметил, что военная доктрина республики осталась неизменной - она по-прежнему носит оборонительный характер, а решение двух глав государств о размещении на белорусской территории тактического ядерного оружия - одна из мер стратегического сдерживания. "Это все нацелено на то, чтобы остудить какие-то горячие головы, это абсолютно правильное, адекватное решение для того, чтобы сохранить независимость и суверенитет республики, защитить свой народ. Другого пути они нам просто не оставляют", - подчеркнул Вольфович.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. 16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин сообщил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года.