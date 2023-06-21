В Азербайджане начались совместные азербайджано-турецкие учения

Как сообщили в Баку, "основной целью учений является совершенствование теоретических и практических навыков личного состава, а также обеспечение взаимодействия подразделений и повышение их боеспособности"

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения Военно-воздушных сил Азербайджана и Вооруженных сил Турции начали совместные учения, в ходе которых совершенствуют практические навыки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В соответствии с утвержденным планом, проводятся совместные учения Alpan-2023 с участием военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана и Вооруженных сил Турции", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно сценарию маневров, которые проходят на территории Азербайджана, авиационные средства, совершив полеты с аэродромов базирования, выполнили задачи по поражению на дальней и ближней дистанции средств ПВО, командных пунктов управления и объектов сосредоточения условного противника и другие эпизоды.

"Основной целью учений является совершенствование теоретических и практических навыков личного состава, а также обеспечение взаимодействия подразделений и повышение их боеспособности", - подчеркнули в оборонном ведомстве.