21 июня, 16:28

В Уганде оппозиция потребовала возврата всех войск, развернутых за пределами страны

Как заявил теневой министр внутренних дел Абдалла Киванука, Уганда разместила слишком много военнослужащих за пределами страны, что дало боевикам возможность проводить атаки

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Оппозиция в Уганде потребовала в среду возвращения на родину всех войск, которые развернуты в других странах, с тем, чтобы укрепить национальную безопасность и не допустить повторения событий минувшей недели, когда боевики напали на школу и убили 42 человека. Соответствующее заявление сделал теневой министр внутренних дел Абдалла Киванука.

"Мы требуем от правительства вернуть войска домой и укрепить нашу безопасность", - цитирует Кивануки агентство AFP. По его словам, Уганда разместила слишком много военнослужащих за пределами страны, в том числе в Сомали, что дало боевикам возможность проводить атаки. Угандийский контингент входит в состав Переходной миссии Африканского союза в Сомали (ПМАСС), его численность достигает 6,2 тыс. военнослужащих.

Отряд группировки "Альянс демократических сил" (АДС) атаковал 16 июня на западе Уганды среднюю школу, убив 37 учащихся и пять взрослых. Еще восемь человек получили тяжелые ранения. Боевики захватили в заложники 16 школьников и сотрудников учебного заведения. В погоню за террористами были брошены армейские подразделения и полиция. Трем школьникам удалось в последние сутки сбежать от боевиков и вернуться домой.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды боевиков отошли в восточные районы Демократической Республики Конго. 

Теги:
Уганда
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация