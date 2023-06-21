Лондон направит $60 млн на восстановление мостов на Украине и поддержку рынка страхования

Параллельно Европейский банк реконструкции и развития вместе с представителями ЕС, Норвегии, Швейцарии и бизнес-ассоциации Тайваня подписали протокол о намерениях по возобновлению частного страхового рынка на Украине

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Великобритания гарантировала выделение Украине займа на £26,3 млн ($33,4 млн) для восстановления мостов вокруг Киева в рамках воссоздания поврежденной или разрушенной во время конфликта инфраструктуры. Об этом правительство Соединенного Королевства заявило в среду на проходящей в Лондоне международной Конференции по восстановлению Украины.

Как отмечается, правительство согласилось взять на себя поручительство за кредит, который будет выдан Киеву компаниями лондонского Сити. В распространенном в среду заявлении замминистра по делам бизнеса и торговли королевства Нусрат Гани говорится, что это станет "еще одним шагом на пути к восстановлению" страны.

Помимо этого, британское правительство взяло на себя обязательство направить £20 млн ($25,4 млн) на помощь украинским страховым компаниям. Средства будут выделены в рамках финансирования Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, организации, которая входит в структуру Всемирного банка (ВБ).

Параллельно Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с представителями ЕС, Норвегии, Швейцарии и бизнес-ассоциации Тайваня подписали во время конференции протокол о намерениях по возобновлению частного страхового рынка на Украине. Как отмечается в заявлении банка со штаб-квартирой в Лондоне, подобное страховое покрытие нужно для обеспечения гарантий иностранным инвесторам, которые захотят принять участие в восстановлении Украины. По оценкам ВБ, на эти цели стране требуется $411 млрд на протяжении предстоящих 10 лет.

ЕБРР также объявил о том, что в рамках форума его глава Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписали три меморандума о взаимопонимании по поводу поддержки энергетического сектора страны. Каждый документ может позволить привлечь по 200 млн евро в виде займов и грантов от международных доноров на проекты компаний "Укрэнерго", "Нафтогаз", "Укргидроэнерго".

Ранее ЕБРР заявил о намерении выделить Украине в 2024 году помощь в размере €1,5 млрд. Речь идет сумме, которую страна получит отдельно от €3 млрд, запланированных на 2022-2023 год. Как информировали в ЕБРР, эти средства предназначены для поддержки реальных секторов экономики и частного бизнеса страны.