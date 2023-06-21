В Черниговской области число уклонистов почти совпадает с числом мобилизованных

Показатель составляет более 20 тыс., сообщили в украинском регионе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. заявлений о розыске уклонистов от мобилизации подано в полицию Черниговской области Украины. Об этом на брифинге сообщил начальник Черниговского областного ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называются военкоматы) Олег Гончарук.

"На сегодняшний день большое количество уклонистов. Показатель составляет более 20 тыс. - столько подано заявлений. Именно полицией проводится их выявление, выяснение места жительства и доставки в территориальные центры", - приводит слова Гончарука украинское издание "Общественное".

Он отметил, что, даже если мужчину задержат на территории другой области, "его доставят в соответствующий территориальный центр".

По данным "Общественного", количество уклонистов в регионе почти совпадает с количеством мобилизованных.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были в седьмой раз продлены на 90 дней, до 18 августа 2023 года.