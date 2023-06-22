Париж примет саммит по финансовому пакту для борьбы с изменениями климата и бедностью

Ожидается, что во встрече примут участие делегаты из 130 стран

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств, представители международных организаций и гражданского общества соберутся в Париже в четверг для участия в саммите по новому глобальному финансовому пакту. По заявлениям МИД Франции, во встрече, которая продлится до пятницы, примут участие делегаты из 130 стран, среди них ожидается более 50 лидеров, в том числе из государств - членов БРИКС.

Россию на саммит устроители не пригласили, утверждая, что Москва "временно поставила себя в положение вне игры".

Ключевой темой этой встречи на высшем уровне станет разработка "нового пакта Север - Юг", как называют его в Елисейском дворце. Этот документ призван заложить основу для взаимодействия с развивающимся странами в борьбе с изменениями климата и в преодолении бедности. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в среду встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, "необходимо твердо придерживаться намерения сократить углеродные выбросы и провести реформы международных финансовых институтов, это надо делать уже сейчас".

Идея саммита была впервые высказана на полях 27-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая прошла в ноябре прошлого года в Египте. Как подчеркивал в апреле Макрон, "отныне борьба с бедностью, декарбонизация экономики и обеспечение биоразнообразия очень тесно связаны друг с другом".

По словам экспертов, на встрече в верхах не ставится, однако, задача принятия конкретных решений. Целью этого саммита является разработка дорожной карты, которая позволила бы двигаться к преодолению долгового кризиса и расширению инвестиций в экономику развивающихся стран.

Темы для обсуждений

Делегаты обсудят широкий спектр тем - институциональные реформы, вопросы налогообложения, реструктуризацию долгов стран с низким уровнем дохода.

Елисейский дворец намерен на саммите придать "политический импульс" идее введения международного налога на выбросы углекислого газа в судоходной отрасли. Тем самым Париж рассчитывает послать сигнал Международной морской организации, ассамблея которой состоится в ближайшие недели.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, одна из инициаторов парижского саммита, активно продвигает предложение о приостановке выплат государств по долгам в случае стихийных бедствий.

Многосторонние банки развития, которые предоставляют средства наиболее уязвимым странам в Латинской Америке и в Африке южнее Сахары, также будут призваны расширить кредиты.

Потребности развивающихся стран

Как отмечает телеканал France 24, "потребности развивающихся стран в инвестициях являются огромными". Он оценивает их в $2 трлн к 2030 году на цели экономического развития, борьбу с климатическим кризисом и сохранение биоразнообразия.

Страны с низким уровнем дохода ожидают выполнения обязательств, ранее взятых на себя развитыми государствами. Речь в том числе идет о направлении 0,7% национального дохода на помощь развивающимся странам, а также выделении $100 млрд, обещанных для борьбы с климатическими изменениями.

Потребность в инвестициях диктуется также ущербом экономике, вызванным последствиями пандемии.

Место встречи

Саммит будет проходить в течение двух дней в историческом дворце Броньяр, бывшем ранее резиденцией столичной фондовой биржи. Он был построен в начале XIX века во втором округе рядом с главными парижскими бульварами.