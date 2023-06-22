Politico: Запад изучает вариант обучения летчиков Украины пилотированию F-16 в Румынии

По информации газеты, созданная коллективным Западом группа работает над составлением контракта, который предусматривает обучение украинских пилотов на территории этой республики

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Страны Запада рассматривают возможность обучения украинских летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в Румынии. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета Politico.

Издание, ссылаясь на действующего и отставного сотрудников Министерства обороны США, а также западного чиновника, уточнило, что созданная коллективным Западом группа, которая занимается координацией действий при поставках оружия Киеву, работает над составлением контракта, предусматривающего обучение украинских летчиков на территории Румынии. По свидетельству Politico, вести эту подготовку ВСУ будет, вероятно, Lockheed Martin, одна из крупнейших корпораций американского военно-промышленного комплекса, которая производит самолеты F-16.

"Румыния является одним из мест, которые коалиция рассматривает на предмет возможности проведения обучения [украинских летчиков]", - сказал упомянутый западный чиновник. В Lockheed Martin газете заявили, что напряженно работают над тем, чтобы начать подготовку летчиков ВСУ "как можно скорее" в случае выработки всех необходимых решений. Однако возможные поставки корпорацией F-16 Киеву потребовали бы "отдельного процесса принятия решений", добавили в компании. Там пояснили, что вариант поставок Lockheed Martin Украине самолетов F-16 в настоящее время корпорацией не изучается.

В Министерстве обороны США оставили без ответа просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Politico.

Оценки Пентагона

Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".

Кроме того, он утверждал, что самолеты F-16 после поставки Киеву Западом будут базироваться на Украине. "Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <...> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине", - заявил Кендалл в ответ на просьбу пояснить, рассматривается ли Западом вариант базирования этих самолетов на территории одной из стран - членов Североатлантического альянса и как в таком случае американская сторона сможет говорить, что прямой конфронтации с Россией нет.

Долгосрочные обязательства

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленного на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Как уточнил 25 мая министр обороны США Ллойд Остин, коллективный Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Украине F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что РФ учтет это в своих планах. Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что решения по F-16 и высказывания американского руководства, фактически поддержавшего угрозы Киева относительно вылазок в Крыму, демонстрируют отсутствие у США заинтересованности в мире. Как констатировал дипломат, Вашингтон продолжает разжигать пламя конфликта.