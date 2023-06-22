FT: Салливан и Нуланд проведут встречу по Украине с представителями стран Глобального Юга

По информации газеты, на необходимости этого мероприятия настаивал Киев

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на выходных проведут в Копенгагене встречу с представителями стран Глобального Юга, которая будет посвящена конфликту на Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные об этих планах источники сообщила в среду вечером газета Financial Times (FT).

По данным издания, на необходимости встречи с представителями стран, которые не осудили проведение Россией специальной военной операции на Украине, настаивал Киев. Предполагается, что Украина с помощью высокопоставленных представителей США и Евросоюза, который также будет представлен на встрече, попытается заручиться поддержкой со стороны Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и других государств, получивших приглашения на встречу. Собеседники FT утверждают, что ее участники в неформальной обстановке обсудят принципы, на которых могло бы основываться мирное урегулирование на Украине. Уровень приглашенных неизвестен, а один из источников FT высказал сомнения по поводу возможности ее посещения китайской стороной.

В Белом доме отказались давать комментарии по поводу предположительно готовящегося мероприятия.

Как отмечает издание, Киев и Вашингтон обеспокоены перспективой затягивания конфликта и тем, что лагерь союзников Украины не расширяется. FT отдельно обращает внимание на слова Зеленского о том, что начатое ВСУ наступление идет "медленнее, чем хочется".

"Мы слабо осознаем то, до какой степени остальной мир не убежден [в необходимости поддерживать Украину], - заявил изданию неназванный европейский чиновник. - Они не убеждены. И осознавать это ужасно".