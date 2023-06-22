Белоруссия вводит запрет на перецепку зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов

Постановление Совета министров вступит в силу через 10 дней после опубликования

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Белоруссия вводит запрет на перецепку на своей территории зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов. Такое постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ, который вступит в силу через 10 дней после опубликования, вносит изменения в постановление Совмина №247 от 22 апреля 2022 года, регламентирующее порядок перецепки и перегрузки транспортных средств из стран Евросоюза. В новой редакции к зарегистрированным в ЕС грузовым автомобилям и тягачам, которым разрешено перемещаться по белорусской территории только из пограничных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения перецепки и перегрузки и обратно, добавлены зарегистрированные в Польше прицепы и полуприцепы, а также польские легковые автомобили, осуществляющие перевозки по международным товарно-транспортными накладным.

"Пункт 1 настоящего постановления (который вводит запрет на перемещение по территории Белоруссии грузовых транспортных средств из стран ЕС - прим. ТАСС) не применяется в случаях <...> следования в установленный срок прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша, из автодорожных пунктов пропуска, расположенных на белорусско-польском участке государственной границы Республики Беларусь, в соответствующие им специально установленные места <...> для совершения грузовых операций, из таких специально установленных мест в <...> пункты пропуска <...> после совершения грузовых операций", - говорится в постановлении. Таким образом, перемещение по Белоруссии грузов, завезенных в зарегистрированных в Польше прицепах и полуприцепах, станет возможным только после их перегрузки.

Запрет не распространяется на перемещение по белорусской территории польских прицепов и полуприцепов при транспортировке почтовых отправлений, гуманитарных грузов, крупногабаритных грузов по спецразрешениям, животных, лекарственных средств и сырья для их производства.

"Таможенные органы и Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций при выявлении транспортных средств, прицепов (полуприцепов), перемещающихся в нарушение установленного <...> запрета, обеспечивают их убытие с территории Республики Беларусь через белорусско-российский участок государственной границы Республики Беларусь либо размещение в ближайшем месте, в котором могут совершаться таможенные операции должностными лицами таможенных органов", - отмечается в постановлении.

Ответ Варшаве

Польша ввела с 1 июня полный запрет на перемещение через границу с Белоруссией всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Решение Варшавы сделало невозможным перецепку белорусских и российских грузовиков, которая производилась на границе с апреля 2022 года, когда Евросоюз запретил въезд на свою территорию зарегистрированных в Белоруссии и России тягачей. В Государственном таможенном комитете Белоруссии отмечали, что "перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям". В начале июня пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что на действия Варшавы "в обязательном порядке последует асимметричный ответ", при этом "будут в максимально возможной степени учтены интересы простых поляков, вынужденных страдать из-за волюнтаризма своего правительства", а также интересы граждан Белоруссии.