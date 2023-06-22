Экс-адвокат Лулы да Силвы станет новым судьей конституционного суда Бразилии

Кристиану Занин займет должность уходящего на пенсию Рикарду Левандовского и будет докладчиком по делам, которые тот не успел рассмотреть

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июня. /ТАСС/. Адвокат президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Кристиану Занин, станет новым членом Федерального верховного суда - высшей судебной инстанции южноамериканской республики. Его кандидатуру в среду утвердил сенат.

Это решение поддержали 58 парламентариев, 18 - высказались против. Он займет должность уходящего на пенсию судьи Рикарду Левандовского и будет докладчиком по делам, которые тот не успел рассмотреть.

В результате назначения Занина 7 из 11 кресел судей обновленного состава суда будут занимать назначенцы глав государств из правящей Партии трудящихся. Двоих судей в годы пребывания у власти назначил экс-президент Жаир Болсонару, одного - его предшественник Мишел Темер и одного - Фернандо Энрике Кардозу.

Ранее 47-летний Занин, который сможет занимать кресло судьи высшей инстанции до достижения возраста 75 лет, представлял интересы Лулы да Силвы в ходе резонансного антикоррупционного дела.