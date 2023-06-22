Госдеп заявил, что в G7 отмечают важность тесной координации по Китаю

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Группа семи уточнила, что "едина как никогда"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Страны - участницы Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) считают важным координировать свою политику в отношении Китая. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь [США Энтони Блинкен] проинформировал группу о своих встречах с представителями китайского руководства в Пекине 18-19 июня. Группа семи отметила важность тесной координации по Китаю и подтвердила, что G7 едина как никогда раньше", - говорится в документе.

Встреча представителей стран Группы семи прошла в Лондоне на полях организованной Западом Конференции по восстановлению Украины.