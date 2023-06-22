Ирландия начнет консультации по теме военного нейтралитета страны

Мероприятие будет включать 18 панельных дискуссий

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Общественные консультации по теме соблюдаемого много лет принципа военного нейтралитета Ирландии начинаются в четверг в Корке. Мероприятие, которое носит формальное название "Консультативный форум по вопросам политики в сфере международной безопасности", будет включать 18 панельных дискуссий, посвященных ситуации в мире, роли Ирландии на международной арене, существующим и зарождающимся глобальным угрозам.

Среди прочего запланированные дискуссии должны помочь сформировать будущую политику Ирландии в отношении НАТО и принципы участия Дублина в общей политике безопасности ЕС. Объявляя в апреле о намерении провести форум, министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что действующее правительство не планирует "менять политику военного нейтралитета Ирландии" или поднимать вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс, однако убеждено, что Дублин не может придерживаться и политики изоляционизма, особенно на фоне идущего на Украине конфликта.

По его словам, широкая дискуссия с привлечением экспертов и представителей других стран призвана подробно рассмотреть вопрос о том, какими способами Ирландия может скорректировать свой курс в сфере международной безопасности. Как считают многие представители оппозиции, форум будет готовить общественное мнение к частичному подрыву принципа нейтралитета, в частности к пересмотру жестких критериев использования Сил самообороны Ирландии за рубежом. Сейчас для этого требуется согласие кабмина, нижней палаты парламента страны, а также санкция Совбеза ООН.

В марте 2022 года занимавший на тот момент пост заместителя премьер-министра страны Лео Варадкар сообщил, что события на Украине вынуждают правительство Ирландии пересмотреть вопрос о военном нейтралитете республики. "На протяжении последних 70 лет мы исходили в Ирландии из предположения, что наш военный нейтралитет защитит нас (так оно и было) и что если бы мы были атакованы, то страны НАТО, такие как США и Великобритания, пришли бы нам на помощь в любом случае, но спросим сами у себя, можем ли мы исходить из этого предположения?" - задался тогда вопросом Варадкар, который сейчас возглавляет правительство Ирландии.

Начинающиеся в Корке консультации продолжатся 23 июня в Голуэе. В понедельник новый раунд обсуждения начнется в Дублине и завершится во вторник. Для участия в панельных дискуссиях приглашены эксперты из различных сфер, в том числе бывшие и действующие военные, эксперты по вопросам безопасности, политологи и дипломаты. Мероприятия форума открыты для представителей общественности при условии регистрации и будут транслироваться в онлайн-режиме. Председателем форума была назначена ирландский политолог Луиза Ричардсон, которая специализируется на изучении терроризма и стала первой женщиной на посту ректора Оксфордского университета (2016-2023).

Критика дискуссий

Форум, еще не начавшись, уже спровоцировал трения между Мартином и президентом страны Майклом Хиггинсом. На выходных глава государства выступил с критикой проведения дискуссий по спорному вопросу, назвав это игрой с огнем. Хиггинс предупредил, что Ирландия "хоронит себя в повестке дня других людей", и выразил опасения по поводу того, что внешняя политика страны дрейфует в опасном направлении. Он предупредил, что страна не должна попадать под влияние тех, кто хотел бы, чтобы Ирландия шла "впереди оркестра" в направлении военных альянсов наподобие НАТО и отказа от многолетней традиции нейтралитета.

Хиггинс также обратил внимание, что Ричардсон является дамой-командором ордена Британской империи, и заметил, что, хотя председатель форума является заметной личностью, он мог бы предложить кандидатуры не хуже.

На эти высказывания быстро отреагировал глава МИД, заверив, что Дублин не намерен обсуждать чувствительные темы за закрытыми дверьми и таким образом уклониться от ответственности. Мартин обратил внимание, что "каждая страна в Европе провела оценку и повторную оценку своей политики в области безопасности и обороны" в свете конфликта на Украине, а сам форум никогда не задумывался как "бинарная дискуссия о нейтральности".

Позже президент извинился за высказывания по поводу Ричардсон, признавшись, что испытывает к ней глубокое уважение.