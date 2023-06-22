В Белом доме сообщили, что Байден подарит Моди корректурные гранки книги начала XX века

Еще одним подарком от президента Соединенных Штатов станет "винтажный американский фотоаппарат и факсимильная копия патента Джорджа Истмена на первый фотоаппарат Codak, а также книга со снимками дикой природы США в твердом переплете"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден преподнесут премьер-министру Индии Нарендре Моди в качестве подарка корректурные гранки американской книги начала XX-го века. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"В качестве официального подарка президент и первая леди преподнесут премьер-министру Моди антикварные корректурные гранки американской книги ручной работы начала XX-го века", - говорится в сообщении. В пресс-службе не пояснили, о каком именно произведении идет речь.

В сообщении отмечается, что Байден также подарит индийскому премьеру "винтажный американский фотоаппарат и факсимильную копию патента Джорджа Истмена на первый фотоаппарат Codak, а также книгу со снимками дикой природы США в твердом переплете". Супруга Байдена преподнесет Моди собрание стихотворений Роберта Фроста (1874-1963) в оригинальном издании, подписанное автором.

Моди прибыл 20 июня в США с государственным визитом. Он 21 июня провел Международный день йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В Вашингтоне премьер Индии встретится с американским президентом Джо Байденом и другими официальными лицами, а также выступит в американском Конгрессе.