Конгресс США в резолюции осудил демократа Шиффа за расследование связей Трампа и России

По данным CNN, в документе политика обвиняют в ведении "американского народа в заблуждение"

ТАСС, 22 июня. Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением в адрес конгрессмена Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния). Он руководил комитетом по разведке в нижней палате Конгресса, которая проводила расследование в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа и его якобы имевшихся связей с Россией, сообщил в среду телеканал CNN.

По его информации, в резолюции содержатся обвинения в том, что политик "вводил американский народ в заблуждение".

За принятие документа проголосовали 213 депутатов, против - 209. Шифф отверг все обвинения в свой адрес.

Как сообщила газета The New York Times, комитет по этике начнет разбирательство в отношении действий конгрессмена. Также газета отметила, что нижняя палата осуждала членов Конгресса всего 24 раза за всю историю своего существования. Почти за 40 лет до Шиффа только два члена палаты были осуждены подобным образом.

CNN отметил, что в феврале 2019 года Шифф объявил о начале расследования возможных финансовых операций между экс-президентом и Москвой. Также политика назначили одним из семи обвинителей, уполномоченных представлять нижнюю палату на судебном процессе по импичменту Дональда Трампа в Сенате в 2020 году. В итоге верхняя палата оправдала экс-президента.