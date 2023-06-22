22 июня, 02:32,
обновлено 22 июня, 03:23
Военная операция на Украине

В Киеве произошел взрыв

Мэр Виталий Кличко сообщил, что ранены два человека

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В результате взрыва в Днепровском районе столицы горит 16-этажное здание. Все специалисты работают на месте. В настоящее время два человека госпитализированы", - написал он в Telegram-канале.

Кличко уточнил, что в доме имеются разрушения, спасатели уже эвакуировали 18 человек.

В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям информировали, что взорвался газ в одной из квартир дома. В результате ЧП разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения. Пожарные тушат возгорание. 

Теги:
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичВоенная операция на Украине
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